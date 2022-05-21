بنغازي: ضبط متهم في عصابة طعنت مواطنا بسكين وسرقت مركبة آخر

ألقى عناصر مركز شرطة بنغازي القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي قام بالتهجم على مواطن وسلب مركبته، وخطف مواطن آخر وطعنه بسكين، حسبما أعلنت مديرية الأمن، اليوم السبت.

وجرت عملية الضبط عقب ورود معلومات من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بنغازي، مفادها دخول شخص مصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض “سكين” مستشفى بنغازي الطبي.

وبانتقال أعضاء التحريات إلى المستشفى، شاهدوا الشخص المصاب واستمعوا إلى أقواله، وقال إنه كان واقفًا على طريق جليانة في انتظار سيارة أجرة (تاكسي) وبعد أن استقل واحدة بغرض الذهاب إلى منطقة الكيش اتضح له في الطريق وجود شخصين في المقعد الخلفي، قاما بوضع سكين على رقبته وطلبا منه إعطاءهما هواتفه، ولما رفض طعناه بسكين وألقياه في الطريق العام.