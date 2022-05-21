تعرضت سائقة سيارة لإصابة بسيطة، اليوم السبت، بعدما اصطدمت بسيارة أخرى متوقفة يمين طريق حي الأندلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان مقتضب، إن الحادث نتج عن السرعة، ووقع عندما فقدت سائقة سيارة طراز «هيونداي توسان» السيطرة على عجلة القيادة واصطدمت بسيارة أخرى «مركونة» يمين الطريق.

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ولم يتسبب الحادث سوى في إصابة بسيطة لسائقة، وفق ما أفاد عضو المرور المكلف، محمود جمهور.



اصطدام سيارتين بحي الأندلس في طرابلس، 21 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام سيارتين بحي الأندلس في طرابلس، 21 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)