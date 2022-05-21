مديرية أمن جنزور تناقش الترتيبات اللازمة لحصر الأضرار التي وقعت جرّاء الاشتباكات الأخيرة بالمنطقة

جنزور 21 مايو 2022 (وال)- عقد بمديرية أمن جنزور اليوم السبت ،اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة، لحصر الأضرار التي وقعت جرّاء الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بمنطقة جنزور.

وحضر الاجتماع عميد بلدية جنزور فرج اعبان، ومدير أمن جنزور عميد الصديق العطوي، ومدير مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومندوبين عن ادارة المتابعة برئاسة الوزراء، وعضو مجلس البلدي جنزور، ورئيس لجنة حصر الأضرار بالبلدية عبد الباري بلعيد، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي.

واتفق المجتمعون على أن يتم إحالة كشف بجميع الحالات التي تم حصرها للجنة المكلفة من قبل رئاسة الحكومة بالتعويض.

وكانت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري بمنطقة جنزور، قد تسببت في حصول إصابات بشرية وأضرار مادية لعدد من الممتلكات العامة والخاصة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال