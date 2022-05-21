نادية عمران: هيئة الدستور لن تقبل بمخرجات لجنة المسار الدستوري الملتئمة بالقاهرة

قالت عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن الهيئة لن تقبل بأي مخرجات تخرج من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.

ووصفت عمران في تصريحات صحفية، اجتماعات القاهرة بأنها عبث بالمسار الدستوري، وأن الهدف منها هو التمديد والإطالة لعمل مجلسي النواب والدولة الاستشاري، كما استبعدت أن يحدث أي توافق بين اللجنتين، وأن تكون هناك مخرجات يمكن البناء عليها.

وعن السيناريوهات القادمة، رأت عمران أن حديثا يدور في الأوساط السياسية عن قرب استصدار إعلان دستوري جديد تُستقى نصوصه من مشروع الدستور، على أن يُحال مشروع الدستور الحالي لمجلس النواب المنتخب القادم لطرحه على الاستفتاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا