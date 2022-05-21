بن زايد: نتمنى الخير والاستقرار لليبيا  

قدم المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، واجب التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

والتقى المشير حفتر اليوم السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي، وهنأه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة.

من جانبه شكر آل نهيان القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا، وأعرب عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات.

كما توجه بن زايد بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة متمنيا الخير والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها.