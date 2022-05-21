ليبيا الان

“الرئاسي” يوجه سفراء ليبيا بالتعامل المباشر معه  

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بعث المجلس الرئاسي مراسلة إلى سفراء ليبيا بالدول الأجنبية وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية والإقليمية

ووجه المجلس خلال المراسلة بالتواصل المباشر مع “الرئاسي” في كافة المسائل التي تمس سيادة ليبيا، والتنسيق المسبق في كافة الترتيبات المتعلقة بها.

 

الوسوم

الرئاسي المنفي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك