“الرئاسي” يوجه سفراء ليبيا بالتعامل المباشر معه  

بعث المجلس الرئاسي مراسلة إلى سفراء ليبيا بالدول الأجنبية وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية والإقليمية



ووجه المجلس خلال المراسلة بالتواصل المباشر مع “الرئاسي” في كافة المسائل التي تمس سيادة ليبيا، والتنسيق المسبق في كافة الترتيبات المتعلقة بها.