وكالة أنباء “وام”: الدبيبة يلتقي في أبوظبي “بن زايد” ويهنئه بتوليه رئاسة دولة الإمارات

أبو ظبي 21 مايو 2022 (وال)- أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم السبت، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما في قصر الشاطئ في الإمارات اليوم السبت، قدم خلاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ووفقا لــ “وام” فقد شكر محمد بن زايد آل نهيان “الدبيبة”، مُعربًا عن تقديره لما عبّر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، مُتمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار.(وال)

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