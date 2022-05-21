موقع إسباني: ضبط ليبيين مرتبطين بتنظيم داعش

كشف موقع إسباني، اليوم السبت، ضبط ليبيين مرتبطين بتنظيم “داعش”، تسللوا إلى البلاد مستغلين برنامج مخصص لرعاية جرحى الحرب.

وقال موقع “El Confidencial Autonómico”، السبت، إن بين أربعة وخمسة ليبيين من مدينة الزاوية، لم يشر إلى أسمائهم، دخلوا إسبانيا على مراحل، وقد تبين ارتباطهم بتنظيم “داعش”، وكانوا “أُصيبوا خلال مشاركتهم كمقاتلين”.

وفضلًا عن تلقيهم العلاج في عيادات خاصة في مدريد وبرشلونة، استقر هؤلاء الليبيون في إسبانيا وبدؤوا في إقامة اتصالات مع ليبيين آخرين يعيشون هناك.

ورصدت الشرطة الإسبانية هذه التحركات، وراقبت اجتماعات جرحى الحرب مع ليبيين آخرين يعيشون بالفعل في المدن الإسبانية، لتكتشف صلاتهم بخلية تابعة لتنظيم “داعش” داخل ليبيا.