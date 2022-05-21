بوستة: الفصل في المواد الخلافية للدستور سيكون الشهر القادم

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” شعبان بوستة ” إن الفصل في المواد الخلافية سيكون الشهر القادم.جاء ذلك في تصريحات صحفية لبوستة ، حيث كشف ، إنه خلال النقاش بين الوفدين في اجتماعات القاهرة تم التوافق على 140 مادة .

كما أضاف ، أن المواد التي تم التوافق عليها هي مواد ليس فيها إشكاليات ولا خلافات كبرى بين الطرفين، وعددها 140 مادة، وهي المواد التي تخص الدولة ككل ومواد الأبواب الخاصة بالسلطات التشريعية والقضائية.

وأشار عضو مجلس الدولة الإستشاري ، إلى أنه تمت صياغة هذه المواد مبدئيا وستحال النتائج إلى المجلسين للنقاش والاعتماد بالقاعات.

كما نوّه إلى وجود عدة مواد خلافية أهمها مواد تخص الحكم المحلي والمركزية والسلطات التشريعية وشروط الترشح للرئاسة والتي لم يتم التوافق عليها بعد وسيتم مناقشتها في الجولة القادمة.

مبينآ ، أن الطرفين استمع كل منهما إلى وجهة نظر الآخر بشأن هذه المواد الخلافية وسيتم نقلها إلى المجلسين، والفصل فيها سيكون في الجولة القادمة والتي من المقرر أن تعقد في الـ 12 من يونيو القادم.