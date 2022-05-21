مصادر تؤكد قرب سفر الدبيبة إلى نيويورك للقاء غوتيريش

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، السبت، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد يسافر قريباً إلى نيويورك للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر لم تذكره، أن “الاتفاقات الأولية جارية للسماح بالزيارة”.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن زيارة الدبيبة لنيويورك تهدف إلى دعم خطته “عودة الأمانة للشعب”، من خلال الحصول على موافقة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل.

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