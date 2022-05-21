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معزب: العقبة بين لجنتي الدولة والبرلمان تتمثل في مادة الترشح للانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة ، محمد معزب ، إن العقبة الباقية في طريق التوافق بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان تتمثل في مادة الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية، أن عدم التوافق على مادة الترشح للانتخابات الرئاسية يعني عدم التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة وفق قوله.

وتجدر الاشارة الى أن ، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد أعلنت توصل لجنة المسار الدستوري في ختام اجتماعاتها بالقاهرة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافة إلى البابين الخاصَّين بالسلطة التشريعية والقضائية.

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«معزب» محمد معزب

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صحيفة الساعة 24

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