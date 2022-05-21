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العابد يبحث آليات التنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني آليات التنسيق والتعاون في سبيل إقامة برامج تدريبية تأهيلية متخصصة للموظفين بشكل عام خصوصا في مجال الإدارة الحديثة والرقمنة.

كما أكد العابد على أهمية الاهتمام بالموارد البشرية والرفع من كفاءتها لتقوم بدورها.

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قناة ليبيا

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