الغرياني: المؤامرة على حكومة الدبيبة بدأت من أول يوم استلمت به

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن “المؤامرة على حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بدأت من أول يوم استلمت فيه”، مشيراً إلى أن “من يتحدث بمسألة التداول السلمي على السلطة والديمقراطية لا يؤمنون بها”، بحسب قوله.

الغرياني أضاف خلال استضافته عبر برنامج ”بين السطور” الذي يذاع على قناة ”التناصح” التابعة له “المستشارة الأممية ستيفاني وليامز كانت تعتقد أن الموضوع محسوم لصالح (رئيس الحكومة فتحي) باشاغا والأتراك كان قد تم تفهيمهم أن باشاغا و (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح هي القائمة التي ستفوز لذلك حصل تقارب تركي مع معسكر عقيلة صالح قبل جنيف”، بحسب قوله.

وتابع: “جنيف لسنا طرفاً فيها، ويعرفونا أنا رجال ولا نسكت وطالبنا بالمعاير وغيرها تجاهلونا، للأسف باشاغا وهذه حقيقة مسلمة الحزب الديمقراطي مجرم حرب وشريك في الانقلاب وهذا ينافي قانون الأحزاب وقوانين الدولة وأرجوا من النائب العام ان يفتح تحقيق في كل هذا الكلام والفيديوهات موجودة”، بحسب قوله.

كما أردف: “في ذات الوقت يخرج علينا مجلس الدولة وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في المؤامرة، لان جزء من اعضاءه قاموا بمراسلة وقبلوا بالحكومة واصدروا بيانات، ليخرج علينا أعضاء ببيان أقل ما يقال عنه انه باهت، وهو ليس مفهوم هل بيان مؤسسات مجتمع مدني أم مجلس دولة! مجلس الدولة يجب رميه في القمامة”، بحسب قوله.