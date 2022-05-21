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المنفي: نرحب بالتقارب بين النواب والدولة بشأن المسار الدستوري

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، ترحيبه بـ “التقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري”.

وقال المنفي في تدوينة له على موقعه الرسمى على تويتر ، “نحثهم على العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت.”

ويشار الى انه جاءت اجتماعات ومشاورات ليبية ليبية في القاهرة، بتوافق اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة على 140 مادة في مشروع الدستور، وملفات أخرى.

وقد تم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص مواد الدستور، وحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية بشأنها، فضلاً عن إحالة المواد المتفق عليها على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية للنظر فيها

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صحيفة الساعة 24

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