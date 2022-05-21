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القيب يعلن اعتماد القرار 4 بشأن زيادة مرتبات التعليم العالي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، اعتماد القرار رقم 04 لعام 2018 بشأن قانون مرتبات العاملين في القطاع وحقوقهم ومزاياهم، والذي يقضي بزيادة مرتباتهم.

وأوضح القيب في كلمة مصورة أن القرار يتضمن جدول مرتبات جديد تحل على أساسه مشكلة العلاوات والترقيات والإفراج عن المرتبات المتوقفة لكل العاملين في قطاع التعليم العالي من الأساتذة والمعيدين والموظفين.

وذكر وزير التعليم، أن وزارة المالية خصمت مبلغ الزيادة قبل بدء الاعتصام في الجامعات بناء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار القيب إلى أنه من حق أعضاء هيئة التدريس الاعتصام وأن الوزارة تدعم مطالبهم.


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صحيفة العنوان الليبية

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