السفيرة البريطانية: موقفنا واضح بضرورة حيادية المؤسسات المالية الليبية

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال أن وجهة نظر بلادها لا لبس فيها بأنه يجب الحفاظ على نزاهة وحيادية المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي.

وأضافت هورندال في تغريدة لها عقب اتصال جمعها برئيس حكومة الاستقرار :”شددت خلال الاتصال على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه، وعلى مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين.

هذا وكان باشاغا أكد خلال اتصاله مع هورندال الخميس أن بعض المؤسسات المالية تدعم العمليات العسكرية في طرابلس، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك، مؤكداً التزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، ومطالبًا المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

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