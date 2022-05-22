الفقيه: الانتخابات وسيلة لكن الهدف قبول نتائج الانتخابات وبناء هرمية الدولة

كشف رئيس وفد مجلس النواب في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة أمس الجمعة، سليمان الفقيه، عن عقد جولة ثالثة من اجتماعات المسار الدستوري في شهر يونيو المقبل، وذلك للتوافق بشكل كامل حول بعض المواد الخلافية بشكل كامل.

الفقيه أشاد في تصريح لـ “اليوم السابع” بحفاوة الاستقبال من قبل الحكومة المصرية في الجولة الثانية لاجتماعات المسار الدستوري الليبي، مرجحاً حسم التوافق التام بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة في اجتماعات المسار الدستوري يونيو المقبل لإحالة مشروع مسودة الدستور لمجلسي النواب والدولة الليبيين لتحديد موعد الاستفتاء.

أوضح أن عدد قليل من مواد مسودة الدستور يختلف حولها لكنها مهمة جدا ولعل أبرزها وأهمها صلاحيات الحكومة ، مشيرا إلى أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية والوصول لاستقرار ليبيا والقبول بالنتائج.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري، شدد على أن الهدف هو التوصل لقاعدة دستورية متوافق عليها، مؤكدا أن الانتخابات وسيلة لكن الهدف قبول نتائج الانتخابات وبناء هرمية الدولة والوصول بليبيا إلى الاستقرار والوحدة وهو ما كافح من أجله الليبيين.

وبيّن أن مجلسا النواب والدولة الليبيين يمكنهما تحديد موعد إجراء الانتخابات مرجحاً أن يكون ذلك في القريب العاجل.