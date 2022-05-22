العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني تجاه مايحدث في القدس من انتهاكات

العنوان – القاهرة

جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ايوسف العقوري دعم دولة ليبيا الكامل للشعب الفلسطيني تجاه ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات.

وأضاف العقوري خلال مشاركته في أعمال المؤتمر 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم في القاهرة، أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كبيرة وجسيمة.

وأكد رئيس اللجنة أن تعزيز روح التعاون بين أبناء الأمة العربية كفيل بأن يكون أحد أسباب المواجهة .

وعبر العقوري عن إدانته التامة لما قامت به جماعة “الهيكل ” المزعوم من أعمال عدوانية وعنصرية اثناء اقتحامها واعتدائها على المصلين في المسجد الأقصى.

الجدير بالذكر بأن أعمال المؤتمر الثالث والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي شهدت مشاركة عدداً من روساء البرلمانات والمجالس العربية .