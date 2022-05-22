الفقيه : لجنة لمسار الدستوري تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية

العنوان – طرابلس

قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه إن لجنة المسار الدستوري الليبي تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية والوصول لاستقرار ليبيا والقبول بالنتائج.

وأشار الفقيه، إلى أنه سوف تعقد جولة ثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في شهر يونيو المقبل، وذلك للتوافق بشكل كامل حول بعض المواد الخلافية بشكل كامل.

وأكد عضو المجلس أن عدد قليل من مواد مسودة الدستور يختلف حولها لكنها مهمة جدا ولعل أبرزها وأهمها صلاحيات الحكومة .

ورجح الفقيه حسم التوافق التام بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة في اجتماعات المسار الدستوري لإحالة مشروع مسودة الدستور لمجلسي النواب والدولة الليبيين لتحديد موعد الاستفتاء.

وأفاد عضو مجلس النواب أن مجلسا النواب والدولة الليبيين يمكنهما تحديد موعد إجراء الانتخابات.

وبين الفقيه أن الانتخابات وسيلة لكن الهدف هو التوصل لقاعدة دستورية متوافق عليها، وقبول نتائج الانتخابات والوصول بليبيا إلى الاستقرار والوحدة وهو ما كافح من أجله الليبيين