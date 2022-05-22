الغرياني: مجلس الدولة يجب رميه في القمامة

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب ” الصادق الغرياني ” إن المؤامرة على حكومة عبد الحميد الدبيبة بدأت من أول يوم استلمت فيه، مشيراً إلى أن من يتحدث بمسألة التداول السلمي على السلطة والديمقراطية لا يؤمنون بها.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة له على قناة التناصح ، حيث أضاف ، أن ويليامز كانت تعتقد أن الموضوع محسوم لصالح باشاغا والاتراك كان قد تم تفهيمهم أن باشاغا وعقيلة هي القائمة التي ستفوز لذلك حصل تقارب تركي مع معسكر عقيلة صالح قبل جنيف.

كما تابع قائلآ: “جنيف لسنا طرفاً فيها، ويعرفون أننا رجال ولا نسكت وطالبنا بالمعاير وغيرها تجاهلونا، للأسف باشاغا وهذه حقيقة مسلمة الحزب الديمقراطي مجرم حرب وشريك في الانقلاب وهذا ينافي قانون الاحزاب وقوانين الدولة وأرجوا من النائب العام ان يفتح تحقيق في كل هذا الكلام والفيديوهات موجودة”.

وأردف قائلآ: “في ذات الوقت يخرج علينا مجلس الدولة وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في المؤامرة، لان جزء من اعضاءه قاموا بمراسلة وقبلوا بالحكومة واصدروا بيانات، ليخرج علينا أعضاء ببيان أقل ما يقال عنه انه باهت، وهو ليس مفهوم هل بيان مؤسسات مجتمع مدني أم مجلس دولة! مجلس الدولة يجب رميه في القمامة”.بحسب قوله