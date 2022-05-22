العقوري: ندين الأعمال العدوانية والعنصرية ضد المصلين في المسجد الأقصى

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ممثلاً عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان ” المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى”.

وألقى العقوري كلمة خلال المؤتمر نقل فيها تحيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للحضور ، مؤكدا على أن المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة التعقيد وفي ظل تحديات تواجه الأمة العربية والتي انعكست على شعوبها، مضيفا أن ما تعانيه أمتنا العربية والإسلامية من انتهاكات لحقوقها وسيادتها نتيجة مباشرة لحالة التشرذم والانقسام .

وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال كلمته عن إدانته التامة لما قامت به جماعة “الهيكل ” المزعوم من أعمال عدوانية وعنصرية أثناء اقتحامها واعتدائها على المصلين في المسجد الأقصى.

وجدد العقوري دعم دولة ليبيا الكامل للشعب الفلسطيني تجاه ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كبيرة وجسيمة، وأن تعزيز روح التعاون بين أبناء الأمة العربية كفيل بأن يكون أحد أسباب المواجهة .

الجدير بالذكر بأن أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي شهدت مشاركة عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية.