غريمبسي تلغراف: ليبي جمع 400 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا بطرق ملتوية

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “غريمبسي تلغراف” البريطانية عن جرائم نصب واحتيال وغسيل أموال وتزوير ارتكبها الليبي عصام المقرحي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أكد جمع المقرحي المقيم بمدينة “غريمبسي” 400 ألف جنيه استرليني من استثمارات لشركة قال إنها كانت تزود السفارة الليبية في بريطانيا بالإمدادات الطبية وسيارات إسعاف وأنها ستوفر عوائد مالية سريعة ومربحة لأي شخص يستثمر أمواله.

وأضاف التقرير إن هذه العوائد لم يحققها المقرحي البالغ من العمر 51 عامًا ما جعل المستثمرين يطرحون التساؤلات عليه بشأنها ما حمله على محاولة إخفاء آثار ذلك عن طريق إرسال خطاب مصرفي يزعم شروعه في سداد الأموال ليؤكد المصرف المعني أنه مزور لخداع الضحايا.

وتابع التقرير إن الفترة الممتدة بين ديسمبر من العام 2014 ويوليو من العام 2017 شهدت جمع هذه الأموال مؤكدا إقرار المقرحي المسجون منذ 6 سنوات بـ9 تهم بالاحتيال وواحدة بالتزوير وأخرى بغسيل الأموال في محكمة “هال كروان” وهو ما لاقى ترحيبا محليا من رجال القانون والضحايا.

ترجمة المرصد – خاص

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