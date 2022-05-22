موند أفريك الفرنسي: وفد ليبي في فرنسا لاقتراح اتحاد فدرالي يضم طرابلس وبرقة وفزان

كشف موقع موند أفريك الفرنسي ، أمس السبت، عن تواجد وفد ليبي مكون من 11 شخصًا، في فرنسا لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح اتحاد فدرالي يضم أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.

وذكر الموقع في تقريره أن ممثل الوفد هو إقليم فزان، وهم موجودون حاليًا في باريس لعقد مؤتمر موضوعه الرئيسي مناقشة مقترح الفدرالية المكون من ثلاثة أقاليم، هي طرابلس وبرقة وفزان، ويقود المبادرة سفير ليبيا السابق لدى فرنسا منصور سيف النصر، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان «المقرب من المصالح الفرنسية»، بحسب تصريح مصدر مقرب من السلطات الليبية للموقع الفرنسي.

كما ذكر الموقع إنه حتى الآن لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أو قوات القيادة العامة بقيادة المشير حفتر، على المبادرة، وتساءل: «هل حظيت المبادرة الفرنسية الجديدة بموافقة الشركاء الأوروبيين والأميركيين؟ وماذا سيكون موقف روسيا وتركيا من هذه المناورة الفرنسية. وهل أعطى الشركاء الإقليميون (مصر والجزائر) موافقتهم؟.

وأضاف الموقع الفرنسي، موضحًا أن الأسئلة تظل معلقة حول رد فعل مجموعة من القوى الإقليمية والدولية طالما أن الحاجة إلى إدخال النفط الليبي في السوق العالمية أصبحت قضية رئيسية.

ووصف «موند أفريك» هذا التحرك الفرنسي بـ«الحل الخطير» الذي لا يحظى بالإجماع، لا داخل البلاد ولا خارجها، مؤكدآ إن «روسيا وتركيا المنخرطتان عسكريًا ليستا مرتبطتين بهذا المشروع».