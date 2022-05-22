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مكافحة الأمراض: وصول نصف مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال إلى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه ، وصلت إلى ليبيا نصف مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال، حيث أضاف إن التطعيمات ستكون متوفرة في جميع المراكز الصحية الخاصة بتلقي التطعيم.

ويشار الى أن المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية تشهد نقص في التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال. كما قال مركز مكافحة الأمراض، إن شلل الأطفال أصبح الآن نادرًا وآخر حالة تم رصدها في ليبيا كانت في سنة 1991.

موضحآ، أن شلل الأطفال هو مرض فيروسي يغزو الجهاز العصبي وكفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن، وينتقل من شخص لآخر عن طريق البراز، أوعن طريق المياه الملوثة أو الطعام.

مبينآ، أن أعراض المرض الأولية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والتقيؤ وتصلب الرقبة والشعور بألم في الأطراف. ناصحآ، بالالتزام بأخذ التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال بها ضمن برامج التطعيم التابع للمركز الوطني.

 

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صحيفة الساعة 24

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