الهجرة الدولية: إعادة 148 مهاجر غير شرعي غامبي طواعية من ليبيا إلى بلادهم

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته منظمة الهجرة الدولية تسهيلها العودة الطوعية لـ148 مهاجر غير شرعي غامبي إلى بلادهم بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن هذه العملية التي تمت في الـ19 من مايو الجاري هي الأكبر من نوعها مشيرا إلى إجراء موظفي المنظمة في العاصمة طرابلس الفحوصات الطبية وتقديم والمساعدة في النقل قبل المغادرة وخدمات الاستشارة وفحص الحماية ومعدات شخصية.

وأضاف التقرير إن من بين المعادين طوعا مستضعفين تعرضوا للاستغلال والعنف مبينا إن عمليات العودة أصبحت ممكنة من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين غير الشرعيين وإعادة إدماجهم بتمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لإفريقيا.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية