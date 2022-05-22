بريميم تايمز: مهربي البشر يجبرون مهاجرات غير شرعيات على ممارسة الدعارة في ليبيا

ليبيا – أماط تقرير إخباري اللثام عن ملف إجبار بعض المهاجرات غير الشرعيات الطامحات للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الليبية على امتهان الدعارة في ليبيا.

وأكد التقرير المقتضب الذي نشره موقع أخبار “بريميم تايمز” النيجيري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت أهم ما فيه صحيفة المرصد إن واحدة من هذه النساء أفادت للمحكمة الفيدرالية العليا بمدينة إبادان في نيجيريا بأنها ضحية لعمليات الإتجار بالبشر والدعارة في ليبيا.

وبين التقرير إطلاع القاضي “أوتشي أغوموه” على إفادة المرأة في إطار قضية رفعتها الوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر ضد امرأة تدعى “أيوميد فيليب” التي أكدت للضحية عندما قابلتها في مدينة إبادان أنها ستأخذها بأمان إلى أوروبا عبر القاهرة للحصول على وظيفة لائقة.

وتابعت الضحية بالقول إنها دفعت لـ”فيليب” ما طلبته منها وهو 10 آلاف نيرة نيجيرية لتأخذها عبر مدينتي كانو وأغاديز في النيجر عبر الصحراء حتى أوصلتها إلى العاصمة طرابلس ومن ثم عرفتها على شخص عربي يكنى بـ “عبورة” ليخبرها كلاهما أنه يجب أن تدفع 5 آلاف دينار إذا كنت راغبة في الحصول على وظيفة.

وأضافت الضحية قائلة إنها اتفقت معهما ووفروا لها وظيفة خادمة بمنزل حيث حصلت على 1800 دينار تم الاستيلاء عليها لاحقًا من قبل “فيليب” التي اقنعتها لاحقًا بتجارة الجنس لكسب المزيد من المال لتسديد ديونها لتعمل لاحقًا في 3 منازل للدعارة وتحصل على 6 آلاف دينار.

وكشفت الضحية عن امتلاك امرأة ليبية تدعى عائشة أحد هذه المنازل فيما رفضت لاحقًا دفع 1500 دينار تم فرضها عليها من قبل “فيليب” و”عبورة” لتهددها الأولى بالقتل ويتم بعد ذلك بوقت قصير اعتقالها من قبل السلطات الليبية وترحيلها إلى نيجيريا في أبريل من العام 2017.

وأضافت الضحية إن والدة “فيليب” توسلت إليها بعد عودتها ألا تبلغ السلطات النيجيرية بالأمر.

ترجمة المرصد – خاص

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