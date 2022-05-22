القيب يعتمد القانون رقم 4 بشأن زيادة رواتب التعليم العالي | أخبار ليبيا 24

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أكدت صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية على الفيسبوك أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب إعتمد القرار رقم 4 لسنة 2018 الخاص بمرتبات العاملين في الوزارة.

واوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن هذا القرار يتعلق بمرتبات العاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وحقوقهم ومزاياهم.

وتابعت ” يقضي بزيادتها عبر جدول جديد تحل على أساسه مشكلة العلاوات والترقيات. والإفراج عن المتوقف من المرتبات المتوقفة لكل العاملين في القطاع”.

وأضاف القيب أن من ضمن هؤلاء العاملين الأساتذة والمعيدين والموظفين.

فيما تم خصم مبلغ الزيادة من قبل وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال قبل بدء الاعتصام. في الجامعات.

وذلك بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مؤكدا أن من حق أعضاء. هيئة التدريس الاعتصام لأن الوزارة تدعم مطالبهم.

وفي سياق متصل تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لطلبة جامعة بنغازي يقومون بأداء امتحانهم جلوساً على الأرض.

وأوضح النشطاء أن الموظفين دخلوا في إضراب واعتصام احتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم. وبالتالي فإن القاعات مغلقة، ما اضطر الطلاب لأداء الامتحانات في ممرات الجامعة.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أصدر اليوم السبت تعليماته لوزير التعليم العالي باستكمال إجراءات تسوية أوضاع موظفي التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية.

في حين أكدت نقابة العاملين بجامعة بنغازي دخولها في اعتصام، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة رواتب العاملين. وذلك ضمن تنسيقية اعتصام موظفي الجامعات الليبية.