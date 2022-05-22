بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 22 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 22 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل على اغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-32)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط أحياناً على أقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد خاصة على الخليج وبنغازي.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(33-38)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-35)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03).