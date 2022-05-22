أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن «التطعيمات ستكون متوافرة قريبًا في جميع المراكز الصحية الخاصة بتلقي التطعيم»، مشيرًا إلى أن «شلل الأطفال أصبح الآن نادرًا وآخر حالة جرى رصدها في ليبيا كانت في سنة 1991».

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال للبلاد. وكشف التجهيز لإطلاق حملة موسعة ضد مرض شلل الأطفال، لتبقى بلادنا خالية من شلل الأطفال.

ما هو شلل الأطفال؟

يشار إلى أن شلل الأطفال مرض فيروسي معدٍ يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن. وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق البراز، أو المياه الملوثة أو الطعام.

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ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن تطعيم شلل الأطفال هو جزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، ويتم إعطاؤه للأطفال من عُمر يوم حتى ست سنوات. وبعد استكمال الجرعات يمكن أن نتحصل الطفل على حماية من شلل الأطفال تستمر مدى الحياة.

ومن أعراض المرض الأولية، ارتفاع درجة الحرارة، والتعب والصداع، والتقيؤ وتصلب الرقبة، والشعور بألم في الأطراف، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي نصح بالالتزام بأخذ التطعيمات الخاصة به ضمن برامج التطعيم التابعة له.