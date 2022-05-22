طقس معتدل وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدء من الغد | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط أحيانًا على أقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29مْ، وتسجل ارتفاعًا من يوم غد، خاصة على الخليج وبنغازي.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأجواء على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 21–05–2022 حيث يسود طقس معتدل على اغلب المناطق هذا اليوم مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي .

في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-29)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

في حين ستكون مدن الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد.