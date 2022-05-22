الفار: علينا أن نجتمع على مشروع وطني بعيداً عن كل الانتهازيين والطامعين

رأى آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، الداعم للدبيبة، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، أنه علينا أن نجتمع على مشروع وطني بعيداً عن كل الانتهازيين والطامعين، على حد وصفه.

وقال الفار، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في ظل الانقسامات والشتات الذي يصيب الوطن، واشتعال فتيل الفتنة والتي تكاد أن تسير بنا لسفك الدماء وحروب أخرى لا تحمد عقباها”، بحسب تعبيره.

وأضاف “أما آن الأوان حقاً إلى مصارحة ومصالحة حقيقية يُقال فيها للمحسن أحسنت وللمخطئ أخطأت، ويعتذر الخاطئ ويقابل بالصفح المُخطأ فيه”، وفقا لحديثه.

وتابع “أما آن أن نجتمع على مشروع وطني يجمع لا يقصي، بعيداً عن كل الانتهازيين والطامعين. وحد الله ليبيا وجمع شملها”، على حد قوله.