مكافحة الأمراض: وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن التطعيمات ستكون متوفرة قريبًا في جميع المراكز الصحية الخاصة بتلقي التطعيم لتبقى ليبيا خالية من شلل الأطفال.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن آخر حالة تم رصدها مصابة بشلل الأطفال في ليبيا كانت في سنة 1991

ويعد شلل الأطفال مرض فيروسي معدِ يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق البراز، أو عن طريق المياه الملوثة أو الطعام وتتمثّل أعراض المرض الأوّلية في ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

ولفت المركز إلى أن شلل الأطفال من الأمراض التي ينصح بالالتزام بأخذ التطعيمات الخاصة بها ضمن برامج التطعيم التابع للمركز الوطني وهو جزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، ويتم إعطاءه للأطفال من عمر يوم حتى ستة سنوات ويمكن أن يتحصل المطعمين على الحماية من شلل الأطفال تستمر مدى الحياة بعد استكمال الجرعات.