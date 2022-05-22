«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

-‏ السماء صافية.

– الرؤية جيدة

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول غدًا الى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى هادئ.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.