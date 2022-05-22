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«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
-‏ السماء صافية.
– الرؤية جيدة
– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول غدًا الى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– البحر خفيف الموج إلى هادئ.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
– درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء قليلة السحب إلى صافية.
– الرؤية جيدة ولكن متوسطة الليلة، وصباح غد على الساحل الممتد من الخليج إلى المرج وطبرق لاحتمال ظهور الشبورة المائية.
– الرياح شمالية شرقية على رأس لانوف والخليج، تتحول إلى متغيرة الاتجاه وجنوبية غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي.
– البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.25 متر، يصل إلى مترين على ساحل درنة وطبرق.
– درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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