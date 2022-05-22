«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية.
– الرؤية جيدة
– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول غدًا الى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– البحر خفيف الموج إلى هادئ.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
– درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء قليلة السحب إلى صافية.
– الرؤية جيدة ولكن متوسطة الليلة، وصباح غد على الساحل الممتد من الخليج إلى المرج وطبرق لاحتمال ظهور الشبورة المائية.
– الرياح شمالية شرقية على رأس لانوف والخليج، تتحول إلى متغيرة الاتجاه وجنوبية غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي.
– البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.25 متر، يصل إلى مترين على ساحل درنة وطبرق.
– درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك