الارصاد: كتلة هوائية ساخنة وارتفاع تدريجي للحرارة بدءا من الغد وحتى نهاية الاسبوع

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 22/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال مابين ( 25 – 31 ) مْ، وعلى الجنوب مابين ( 32 – 38 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يكون الطقس صافي ومشمس في أغلب الأوقات والرياح ساكنة إلى معتدلة السرعة.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الغد على معظم مناطق البلاد خاصة المناطق الغربية وتستمر إلى نهاية الأسبوع.

وكانت الارصاد الجوية قد اشارت في تقرير سابق إلى أن الاجواء تتأثر بكتلة هوائية ساخنة تؤثر على مناطق البلاد بداية من يوم الإثنين بالغرب الليبي ثم تتسع لتشمل كامل مناطق البلاد، وتكون ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والله اعلــــم.