المريمي يكشف حقيقة تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 May, 2022

نفى المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي ما يتم تداوله من أنباء حول تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا.

وأكد المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن العمل جاري على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية التى جاءت بقرار ليبي.

وبين المريمي أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.