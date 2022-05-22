طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط أحياناً على أقصى الساحل الشرقي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ, وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد خاصة على الخليج وبنغازي.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ .
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