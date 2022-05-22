طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط أحياناً على أقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ, وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد خاصة على الخليج وبنغازي.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ .