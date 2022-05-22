بوجواري يبحث مشاكل منطقة المحيشي

اجتمع رئيس مجلس بلدية بنغازي الصقر بوجواري ، مع عدد من رؤساء المجالس المحلية بمنطقة المحيشي، وهي إحدى أكبر المناطق السكنية في بنغازي، بحضور مدير مكتب المشروعات ومدير إدارة شؤون المحلات بالبلدية.

وذكرت البلدية، إن بوجواري بحث المشاريع الجاري تنفيذها بمنطقة المحيشي والموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع، في مجال رصف بعض الشوارع وعدد ثلاثة حدائق عامة وتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بالحدائق وفي عدد من الشوارع.

وقد تم خلال اللقاء، التطرق إلى تنفيذ خطوط مياه للمنازل التي تعاني من ضعف وصول المياه لها.