النعّاس: المشهد الليبي موغل في العبثية الضبابية غير المسبوقة

رأى محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن المشهد الليبي موغل في العبثية الضبابية غير المسبوقة، بحسب وصفه.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يتفق الليبيون على تشكيل لجنة الستين لإعداد وصياغة الدستور وتنهي مهمتها لعرضه على الاستفتاء العام فيتم تسفيه ما قامت به ويُضرب بمجهودها عرض الحائط خصوصا بعد أن قام ما يسمى بالمجتمع الدولى بتسفيه القضاء الليبى وإدخال البلد فى حوار عبثى لا هدف له إلا إطالة أمد الصراع الذى دفع الليبيون أرواح أكثر من 30 ألفا من أبنائهم على يد سفاح عميل تم إعداده من قبل المجتمع الدولى نفسه بعناية لإنجاز المهمة القذرة”، على حد قوله.

وأضاف “في هذه الأيام يشكلون لجنة للتوافق عليه من جديد من قبل مجلسين عبثيين عاثا فسادا فى ليبيا وكأن الستين الذين قاموا بصياغة ذلك الدستور لا قيمة لهم، وكل ذلك يتم وفقا لخطة تم حبكها بعناية لإرجاع ما تبقى من الوطن إلى عصر ما قبل التاريخ، فلا حضارة ولا مدنية ولا أمن ولا حتى محطة باص أو كشكا لبيع الجرائد والمجلات”، وفقا لتعبيره.

وتابع “يظل المشهد الليبي موغلا فى العبثية الضبابية غير المسبوقة ويظل (المرتب الضخم) لأعضاء هذين المجلسين العبثيين هو الشفرة الدالة على استمرار المأساة وموت الضمير”، بحسب حديثه.