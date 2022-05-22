تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في ليبيا مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع.

تراجع الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 4.78 دينار، اليوم الأحد، مقابل 4.80 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد اليورو بفارق قرش واحد، مسجلًا 5.05 دينار مقابل 5.04 دينار الخميس، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.97 دينار مقابل 5.94 دينار الخميس.