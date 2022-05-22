نادية عمران: التوافق الذي جرى في القاهرة صوري وغير صحيح بالمطلق

العنوان – طرابلس

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، نادية عمران أن التوافق الذي جرى في القاهرة صوري وغير صحيح بالمطلق.

وأضافت عمران في تصريحات صحفية أن التوافقات التي جرت هي بشأن مواد تنظيمية لا خلاف عليها.

وذكرت أن الخلافات الرئيسية تتعلق بأسس القاعدة الدستورية التي ينوون التوافق عليها، والتي تتعلق بنظام الحكم ومقر السلطة التشريعية والتنفيذية وشروط انتخاب الرئيس والعاصمة والشريعة.

وأشارت عضو الهيئة التأسيسية إلى أن هذه المواد هي المواد الجوهرية التي لا يمكن الحديث عن أي توافق دونها.

وأوضحت عمران أن أعضاء مجلس الدولة يتحدثون عن التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات على أن يحال مشروع الدستور للبرلمان القادم.

وتابعت عضو الهيئة في تصريحاتها :”يتحدث مجلس النواب عن تعديل في النقاط الخلافية في مشروع الدستور”.