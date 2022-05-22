العابد يبحث مع بن سعيد سبل الاستفادة من التجربة العمانية في مجالات العمل

ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد بوزير العمل العماني محاد بن سعيد على هامش مشاركتهما في اجتماع عربي بالقاهرة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة أشار إلى أن اللقاء جرى في إطار اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في العاصمة المصرية وفيه ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التدريب والتاهيل خصوصا في مجال الإداري والمالي لتعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف البيان إن الجانبين ركز على كيفية الاستفادة من التجربة العمانية الرائدة في مجالي تنظيم الإدارة والتفتيش والسكن العمالي إذ أكد بن سعيد أهمية تبادل الخبرات مابين البلدين في وقت سيسهم في التواصل بينهما في إدامة الأواصر ما بين الشعبين الليبي والعماني.

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