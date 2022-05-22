الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بدءاً من الإثنين

توقّع مركز الأرصاد الجوية أن يحافظ الطقس على اعتداله في أغلب مناطق ليبيا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين، وفي مايلي أبرز توقعات المركز:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء تكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 28-32مْ وتسجل ارتفاعاً تدريجياً من يوم الإثنين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

السماء تكون صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الاثنين على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط أحياناً على أقصى الساحل الشرقي، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين (24-29)مْ، وتسجل ارتفاعاً من يوم الإثنين خاصة على الخليج وبنغازي.

الجفرة – سبها-غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحياناً على غات، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-38)مْ، وتسجل ارتفاعاً تدريجياً من يوم الغد.

الكفرة – السرير- تازربو:

حالة السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين (31-35)مْ .

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