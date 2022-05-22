«المركزي» ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا

نفي المصرف المركزي صحة الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف بشأن قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله.

ودعا «المركزي»، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية».

ومنذ أيام، تداولت وسائل إعلام ليبية أنباء عن تجمد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه استرليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا، أي ما يعادل نحو 18 مليار دينار ليبي، وحسب وسائل الإعلام ذاتها فقد «سعت بريطانيا- في عدة مناسبات- إلى استصدار تشريع من مجلس العموم؛ يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي»