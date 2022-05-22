السفارة الأمريكية في ليبيا ترحب بنتائج مشاورات المسار الدستوري في القاهرة

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بنتائج مشاورات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة.

السفارة وفي بيان لها على “تويتر”، دعت مجلسي النواب والدولة إلى استكمال مهامهم في يونيو المقبل لإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان: خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالمسؤوليات المحددة في الاتفاقية السياسية لعام 2015،

وأشادت السفارة بالمشاركين ونقدر الموقف البناء لجمهورية مصر العربية في استضافة الحدث.