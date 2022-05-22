«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)

أعلن اللواء «444 قتال» التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة أشخاص متهمين باغتصاب فتاة أفريقية.

وقال، في بيان صحفي، إن إحدى مفارزه تمكنت «من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة» أشخاص وهم ( أ، ق، ع – أ، ع، أ – م، ع، ر) خطفوا وعذبوا فتاة أفريقية. وحسب البيان، فقد تبين «أنهم من أصحاب السوابق وأن لديهم عدة قضايا أخرى، وتم تحويلهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات».

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وفي منتصف مايو، أعلن «اللواء 444 قتال» ضبط أحد المتورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة، وذلك خلال عملية أمنية. وأوضح، أن إحدى مفارزه نفذت كمينا محكما بمدينة ترهونة، وألقت القبض على المدعو «حاتم علي محمد الملقب بـ(الديبرا) التابع لعصابة الكاني».

أحد المتهمين باغتصاب فتاة أفريقية. (44 قتال)

أحد المتهمين باغتصاب فتاة أفريقية. (44 قتال)