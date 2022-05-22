مسؤولة الخارجية في مجلس طوارق ليبيا تبحث مع باشاغا الأوضاع في الجنوب | أخبار ليبيا 24

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أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية بمجلس شيوخ قبائل طوارق ليبيا مبروكة الشريف. أنها بحثت مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الأوضاع في الجنوب الليبي.

وقالت الشريف عبر حسابها على “فيسبوك” :”ناقشت مع باشاغا عدد من القضايا. التى يعاني الجنوب الليبي من تداعياتها من وقت لآخر”.

وأضافت. أن تحقيق الاستقرار في فزان يشكل حاجة ملحة، وليس لضبط وتقييد الهجرة وحسب. كما يراها العالم بوجهٍ عام بل الأمر يتحتم معالجة القضايا المحلية والاقتصادية والأمنية في الجنوب.

وأوضحت المسؤولة في الجحيم أن عودة الأوضاع السياسية والعسكرية الأوسع إلى طبيعتها ستكون من الأولويات التي تعد البداية الحقيقية لتحقيق الوئام الاجتماعي.

وأشارت الشريف إلى أن هذه العودة هي ضمان وحدة الدولة وتسهيل تقارب وجهات النظر لمعالجة مجمل تلك الأوضاع إذا تظافرت قرائن الجهود الوطنية لذلك.