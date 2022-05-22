كشلاف: اجتماعات القاهرة محاولة لحرمان الشعب من ممارسة حقه الطبيعي في الاستفتاء

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور سالم كشلاف إن التصريحات حول اجتماعات القاهرة متضاربة، إذ يصرح البعض بتعديل بعض مواد مشروع الدستور، واتخاذه كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وإحالة مشروع الدستور إلى البرلمان القادم للنظر فيه، وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، في مقابل ذلك يتحدث البعض عن تعديل (المواد الخلافية)، وإحالة المشروع المعدل على الاستفتاء العام.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تستنكر ما يجرى في هذه الاجتماعات، وتعتبرها تجاوز لاختصاص المجلسين، وتعدي واضح على اختصاصات الهيئة التأسيسية، التي يحق لها دون غيرها صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

واعتبر أنها محاولة للقفز على الاستحقاق الدستوري، وحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الطبيعي والدستوري.

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