نورلاند يرحب بتوافقات لجنة المسار الدستوري

رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، فيما يتعلق بالمسار الدستوري والتي أنهت الجولة الثانية من أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة.

وشدد نورلاند في منشور، على أهمية أن يضطلع مجلسَا النواب والدولة بالمسؤوليات المحددة في الاتفاقية السياسية الموقعة في الصخيرات عام 2015، خلال ما أسماها بأوقات عدم اليقين، مشيداً في الوقت نفسه بالمشاركين وبالموقف البنّاء لجمهورية مصر التي استضافت الحدث.

وأعرب نورلاند عن تشجيعه للمشاركين في المشاورات على إكمال مهمتهم مع انطلاق الجولة الثالثة المقررة في 11 يونيو المقبل، معتبراً هذه المحادثات أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وفق قوله.

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