المركزي يرد على شائعات تجميد مبالغ من قبل المركزي الإنجليزي | أخبار ليبيا 24

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نفى مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تجيمد أي مبالغ من أصول المصرف المركزي من قبل البنك المركزي الإنجليزي.

وقال المركزي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”لا صحة للأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف بشأن قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول مصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي :”ندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية”.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت في وقت سابق، بقيام مصرف إنجلترا المركزي بتجميد 3 مليار باوند. من أصول المصرف المركزي الليبي في بريطانيا.