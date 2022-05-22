بشير السويحلي: ليس صحيحا حدوث إطلاق نار في «رئاسة الوزراء»

زعم بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أنه ليس صحيحا ما يتم تداوله بخصوص حدوث إطلاق نار أو اشتباكات داخل مبنى مجلس الوزارء بطرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “غير صحيح على الإطلاق ما يتم ترويجه عن إطلاق نار أو حدوث اشتباكات في رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس”.

وكان إطلاق نار كثيف قد وقع داخل مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس أعقبه انتشار أمني في محيط المقر.

وأوضح مصدر أمني مسؤول، أن ما جرى داخل مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة من إطلاق نار كثيف كان مشاجرة مسلحة بين «قيادات مليشيات طرابلس» حول تقاسم الأموال.